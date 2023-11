Vidéo. Avec « Mother Nature », MGMT annonce son retour

Partager Facebook

Le groupe MGMT a dévoilé le titre-et le clip- de Mother Nature premier extrait de son futur album « Loss of Life ».

Bonne nouvelle pour les fans de MGMT. Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser ont annoncé la sortie d’un cinquième album studio, « Loss of Life », avec la sortie du titre « Mother Nature ». L’album est prévue pour le 23 février et marquera la sortie d’un nouvel opus depuis 2018. Loss of Life s’étend sur 10 titres et comprend une collaboration avec Christine et les Queens,le premier featuring avec un artiste sur un album de MGMT.