Quinzaine du Japon en Occitanie : Amélie Nothomb, marraine de la 2ème édition

Après le succès rencontré lors de la 1 ère édition, la Quinzaine du Japon en Occitanie revient du 10 au 24 novembre. La marraine de cette 2e édition sera Amélie Nothomb, écrivaine passionnée du Japon.

L’association Yujo (“amitié” en japonais), en partenariat avec l’Ambassade du Japon en France, représentée par l’Ambassadeur Makita Shimokawa, la Région Occitanie, présidée par Carole Delga, et la Fondation Groupe Dépêche, présidée par Marie-France Marchand-Baylet, et en coopération avec le Consulat Général du Japon à Marseille, organise la 2e Quinzaine du Japon en Occitanie. Plus de 120 000 participants ont été réunis en 2022 au travers de 170 événements dans 48 villes grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs.

L’ouverture de la Quinzaine aura lieu le 10 novembre au musée de la Romanité à Nîmes (Gard) et la clôture le 24 novembre à Albi (Tarn) au Grand Théâtre des Cordeliers.

Les principaux rendez-vous :

– Vendredi 10 novembre à partir de 18h15 :

Cérémonie d’ouverture au Musée de la Romanité de Nîmes avec la présence de Mr l’Ambassadeur du Japon en France Mr. Makita Shimokawa, Nadia Pellefigue vice-présidente au sein du Conseil Régional d’Occitanie, Jean-Paul Fournier Maire de Nîmes, et Marie-France Marchand-Baylet Présidente de la Fondation Groupe Dépêche.

-Vendredi 10 novembre à partir de 20h :

Spectacle-concert « The Thin Place » au centre Culturel Alban Minville à Toulouse – Rencontre entre la musique de la Toulousaine Fanel et les images du photographe catalan Joan Tomás qui portent un regard sensible sur la singularité de l’île d’Okinawa. Organisé par la compagnie CRICAO.

– Mercredi 15 novembre à 10h :

Journée de rencontre des membres du réseau « Mayors for Peace » en présence du Maire de Montpellier et Président de Montpellier Métropole, Michaël DELAFOSSE, à la Maison des Relations internationales.

– Mardi 21 novembre à 17h :

Rencontre avec Amélie Nothomb au siège de Midi Libre (Saint Jean de Védas) pour un « Face aux Lecteurs » suivi d’une séquence de dédicaces.

– Jeudi 23 novembre à partir de 14h :

Concours dans plusieurs établissements enseignant le japonais en Occitanie, pour présenter un exposé sur le thème « le Japon, un modèle écologique ? » – à l’Hôtel de Région de Montpellier.

– Vendredi 24 novembre à partir de 18h15 :

Cérémonie de clôture au Théâtre des Cordeliers à Albi.

Tout au long de la quinzaine, le public aura droit à des conférences thématiques sur le sport, la culture, l’art, la cosmétique, les relations diplomatiques etc … Une exposition 100% digitale de calligraphie 3D en réalité virtuelle avec l’école d’art L’IDEM Creative Art School de Perpignan et en partenariat avec une calligraphe japonaise.

Plus d’informations et tous les évènements à retrouver sur : https://quinzaine.japonoccitanie.fr/