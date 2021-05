TFC, FENIX, TO XIII et Stade Toulousain : Les résultats sportifs du weekend des clubs de Toulouse !

Top 14 : Nouvelle défaite du Stade Toulousain face à Bayonne

A une semaine de la finale de la Coupe d’Europe, le Stade Toulousain s’est incliné pour la deuxième fois de suite. Face à Bayonne, Toulouse a fait tourner son effectif pour préparer la prochaine échéance. Dans un superbe match, l’Aviron Bayonnais s’impose (28-32) et peut espérer rester dans l’élite. Le stade reste leader deTop 14 devant La Rochelle mais les demi-finales directes ne sont pas assurées pour l’instant.

Pro D2 : Sans jouer, Colomiers file en barrage

Suite à des cas de COVID 19 dans les rangs du Colomiers Rugby, la rencontre de la dernière journée de Pro D2 face à Mont de Marsan a été annulée. Colomiers Rugby s’est vu attribuer la moyenne de ses points gagnés à l’extérieur, et Mont-de-Marsan la moyenne de ses points gagnés à domicile. Colomiers Rugby termine donc la saison avec 76 points. Rendez-vous à Oyonnax ce weekend pour les barrages.

La phase régulière du championnat est terminée… Place aux Phases Finales 💪 Et c’est @OyonnaxRugby que nos Columérins iront défier la semaine prochaine en #Barrage ! ➡️ Rdv samedi 22 mai à 13h05 sur @CanalplusSport #AllezColomiers #BleusFoncez 🔵⚪️🕊 pic.twitter.com/bdf7RCG8FF

Ligue 2 : Un nul pour finir la saison pour le TFC

Le Toulouse FC connait désormais son sort à l’issu de la dernière journée de Ligue 2. Les toulousains ont concédé le match nul face à Dunkerque (3-3) et disputeront un match de play-off vendredi prochain face au vainqueur de Grenoble – Paris FC.

Lidl Starligue : Le FENIX Toulouse toujours en course

Quelle belle fin de saison pour le FENIX Toulouse. Vendredi, les toulousains se sont imposés à Nîmes d’un petit but (34-35). L’embellie continue donc après un début de saison compliqué. Désormais, Toulouse pointe à la 6e place de Lidl Starligue à quatre points du Top 5.

VICTOIRE 💙 Énorme succès de la team FENIX ce soir, bravo les gars 💪 On se retrouve jeudi face à Chartres à la maison et avec vous 😉 pic.twitter.com/MMCopeEzgE

On notera que les toulousains doivent gagner leurs quatre derniers matchs pour espérer finir en Ligue Européenne l’an prochain. Et pour ça, il y aura trois rencontres au Palais des Sports devant 800 spectateurs dès jeudi 20 mai face à Chartres.

𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐞𝐳 𝐯𝐢𝐛𝐫𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬 📣 Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire et des différents décrets ministériels, le FENIX va enfin pouvoir vous accueillir 8⃣0⃣0⃣ personnes au Palais😉 🚨Ouverture de la billetterie grand public à venir ! pic.twitter.com/TPjdTqKDXo

Nationale : Fin de saison pour le Toulouse Basket Club

Le Toulouse Basket Club s’incline pour la dernière journée de Nationale face à Lorient (63-67). Pas de montée en Pro B malgré une belle saison. Cette équipe peut être fière de son parcours et viser la montée dès l’an prochain.

🏀 CLAP DE FIN 🏀 🙌 Fin de cette belle saison, les hommes de Stéphane DAO ont su déjouer les pronostics de ce championnat en terminant à la deuxième place aux portes de la Pro B. 😇 Nous sommes fier d'avoir fait rayonner notre belle ville de Toulouse et notre belle région ❤️💛 pic.twitter.com/N73VqPvwza

Championship: Le Toulouse Olympique déroule de nouveau !

Le Toulouse Olympique débute la saison comme un boulet de canon. Comme il y a une semaine contre Widnes, le Toulouse Olympique a signé une retentissante victoire, cette fois sur la pelouse de Whitehaven (0-66), ce dimanche . 13 essais et une défense de feu. Quelle belle équipe toulousaine !

✅ [𝙁𝙐𝙇𝙇 𝙏𝙄𝙈𝙀] ✅



Les Toulousains s'imposent 66-0 à @OfficialHavenRl au terme d'un match prolifique, et signent un second #cleansheet consécutif ! 💪#RoadTOSuperLeague #TOgether 🔵⚪ pic.twitter.com/WEJZxP6MHS