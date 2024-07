IAM de retour au Festival de Carcassonne le 20 juillet 2024 à 21h30

IAM : un retour légendaire au Festival de Carcassonne

Six ans après avoir enflammé le Théâtre Jean-Deschamps, IAM, le groupe mythique marseillais, fait son grand retour au Festival de Carcassonne ! Rendez-vous le samedi 20 juillet 2024 à 21h30 pour une soirée inoubliable sous le signe du hip-hop français engagé.

Un groupe emblématique

Formé en 1989, IAM a marqué l’histoire du rap français avec son style unique, mêlant influences funk, soul et jazz, et ses textes percutants abordant des thématiques sociales et politiques. Le groupe, composé d’Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren, a connu un succès fulgurant dès ses débuts, avec des albums devenus cultes tels que « De l’école au mic » et « L’école du micro d’argent ».

Un retour attendu

Leur dernier passage au Festival de Carcassonne remonte à 2018, et c’est avec une grande impatience que les fans attendent leur retour sur la scène du Théâtre Jean-Deschamps. L’occasion de revivre leurs tubes inoubliables comme « Passivité positive », « Nique le système », « IAM 360° » ou encore « Combien ? » et de se replonger dans l’univers engagé et poétique du groupe.

Un concert à ne pas manquer

Si vous êtes fan de IAM ou simplement amateur de hip-hop français de qualité, ce concert est pour vous ! Ne manquez pas l’occasion de voir sur scène l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rap français.