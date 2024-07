Partager Facebook

SHAKA PONK au zénith de Toulouse le 21 novembre 2024 à 20h00 pour son ultime concert dans la ville rose.

Et oui SHAKA PONK arrête pour vivre autre chose au travers de leurs nouvelles idées de vie…ce qui semble sacrément dommage au vu du talent développé par chacun des membres du groupe et par la montagne d’énergie offerte à chaque concert. Tant pis pour nous et pour eux.

Prestations scéniques hors normes tant sur le plan de la zique que des apports technologiques innovants et magiques qui visuellement nous laissent scotchés.

Mais c’est leur choix donc bye bye et heureusement qu’il reste des disques , des vidéos pour en profiter encore.