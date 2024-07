THE DIRE STRAITS EXPERIENCE le 15 novembre 2024 à 20h00 au Zénith de Toulouse

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE : L’esprit Dire Straits toujours vivant !

Retrouvez les plus grands tubes de Dire Straits en concert, interprétés avec passion par Chris White, membre original du groupe, et six autres musiciens de talent international !

Plus de deux décennies après la séparation de Dire Straits, THE DIRE STRAITS EXPERIENCE continue de faire vibrer l’âme du groupe sur scène. Ce n’est pas un simple hommage, mais une véritable résurrection de l’esprit Dire Straits, avec Chris White lui-même aux commandes.

Des tubes inoubliables pour toutes les générations

Sultans of Swing, Money for Nothing, Private Investigations… THE DIRE STRAITS EXPERIENCE reprend avec brio tous les hits qui ont fait le succès de Dire Straits. Un voyage musical intemporel qui ravira les fans de la première heure comme les nouvelles générations.

Un succès qui ne se dément pas

Après des concerts parisiens acclamés en 2018, deux tournées couronnées de succès en 2019 et 2022, et une nouvelle tournée en cours en 2023, THE DIRE STRAITS EXPERIENCE ne cesse de conquérir le public français. Face à cet engouement, le groupe est heureux d’annoncer de nouveaux concerts à l’automne 2024 !

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre l’expérience Dire Straits en live !