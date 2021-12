Neko Light Orchestra en concert à la Halle aux Grains de Toulouse

Partager Facebook

Le dimanche 19 décembre 2021, à 17h et à 21h, à la Halle aux Grains de Toulouse, le groupe Neko Light Orchestra présentera deux concerts dans des univers incroyables !





Neko Light Orchestra est un collectif de 22 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé dans la ré-interprétation de musiques des Cultures de l’Imaginaire. Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki …

Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock « qui se prend pour un orchestre », toujours dans un souci de création de version inédites. Après des débuts dans des conventions des Cutures de l’Imaginaire et des conventions « geek », le groupe a rapidement trouvé sa place dans les salles de cinéma, puis dans les plus grandes salles de spectacles en France et à l’étranger.

Le 19 décembre à la Halle aux Grains de Toulouse, le collectif nous propose une journée exceptionnelle avec deux concerts !

A 17h, Echos du Soleil Levant

En hommage aux films du maître d’animation japonais Hayao Miyazaki, à certains chefs d’oeuvres du Studio Ghibli et à d’autres oeuvres majeures comme «Akira» ou «Ghost in the Shell», ces concerts embarquent le spectateurs dans un voyage inoubliable au pays du soleil levant. Entre chansons en japonais, finesse de l’instrumentation et émotions pures, le Neko Light Orchestra va assurer près de 4 heures de voyage pour toute la famille.

A 21h, Echos des terres du Milieu et de Westeros

Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson « Seigneur des Anneaux » créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte « Game of Thrones ». Sur scène, 9 musiciens et une chanteuse lyrique vous proposent un concert de rock mélodique puissant qui invite le spectateur à un voyage épique et musical inoubliable.