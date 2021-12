Matrix, Tous en scène 2, Mince Alors 2…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

En plus de l’énorme sortie de Matrix Resurrections, on pourra voir au cinéma Tous en Scène 2, Mince Alors 2, Madeleine Collins et la Croisade de Louis Garrel.





Tous en scène 2

De Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand avec un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu de remonter sur scène avec eux.

Matrix Resurrections

De Lana Wachowski

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith

Quatrième volet de la saga « Matrix », lancée en 1999.

Mince alors 2 !

De Charlotte De Turckheim

Avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute.

Madeleine Collins

De Antoine Barraud

Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement…

La Croisade

De Louis Garrel

Avec Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet.