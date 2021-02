Holiday On Ice de retour en 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Holiday On Ice présentera son spectacle « Supernova » au Zénith de Toulouse les 16 et 17 avril 2022.

Holiday on Ice vous invite cette année sous des cieux plus cléments, vers un incroyable voyage aux confins de la galaxie. Fini le confinement dans des espaces réduits, SUPERNOVA, le dernier opus d’Holiday on Ice revient en France, après 2 ans d’absence pour vous ouvrir en grand les portes de son monde d’après, un monde surprenant, haut en couleurs où chaque planète visitée, chaque habitant étrange rencontré vous convie à la fête …

Avec SUPERNOVA, retrouvez la magie d’Holiday on Ice, le spectacle sur glace le plus populaire du monde en tournée dans toute la France. Et comme nos 330 millions de spectateurs, petits et grands, laissez vous conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux.

Rendez-vous à Toulouse les 16 et 17 avril 2022 au Zénith de Toulouse.

Réservations : www.box.fr