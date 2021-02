La Cinémathèque de Toulouse sort le Masque !

Partager Facebook

Dans ces recommandations de la semaine, la Cinémathèque de Toulouse nous propose de découvrir le masque au cinéma. En cette période masqué, rien de tel qu’une pluie d’idée autour de cette accessoire.

Dans l’imaginaire collectif cet objet fascine par sa puissance d’évocation. Et des masques au cinéma, il y en a ! Des masques pour faire le bien (de Zorro aux vengeurs des films de Marvel et DC Comics), des masques pour faire peur (Fantômas, Scream), des masques pour cacher (Phantom of the Paradise, Elephant Man, Au revoir là-haut), des masques pour séduire (Le Casanova de Fellini, The Mask, Eyes Wide Shut), des masques pour se protéger (V pour Vendetta, Joker)… En cette période de Carnaval, découvrez cinq idées de contenus en ligne autour du masque.

Joyeux masques sur Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée

Avant les masques barrière, les masques dans la rue étaient festifs. L’extraordinaire défilé du Carnaval de Nice en 1912 présente une ribambelle de déguisements, masques, grosse têtes, chars, tous plus extravagants les uns que les autres. Les deux minutes d’images, numérisées en partenariat avec le Museo Nazionale del Cinema (Turin) et la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, suffisent à imaginer les couleurs, le chahut, l’ambiance de cette grande fête populaire.

> https://memoirefilmiquedusud.eu/collection/item/2455-redirection

En kiosque : Le Carnaval de Pour Vous

Le 28 février 1940, pour le premier carnaval de la guerre, la revue Pour vous tente de divertir ses lecteurs en demandant « à quelques-unes de nos jeunes et déjà célèbres vedettes de vous apporter le rire de leur jeunesse et de leur beauté ». Chaque vedette est censée avoir improvisé son déguisement avec les moyens du bord : timbres-poste, masque de Minnie, fausse moustache ou écharpe servent d’accessoires.

> https://bib-num.cinemathequetoulouse.fr/viewer/1327/?offset=18#page=8&viewer=picture&o=&n=0&q=

Rencontre avec David Scherer

Originaire de Strasbourg, David Scherer suit une carrière dans les effets spéciaux de maquillage depuis le milieu des années 2000. Il a travaillé avec une variété de réalisateurs : Gaspar Noé, Bertrand Mandico, Éric Valette, Xavier Beauvois… Retour, ponctué d’anecdotes, sur la carrière et les influences de ce passionné de cinéma.

Héros masqués

Cette semaine, découvre des jeux autour de tes super-héros masqués préférés ! Au programme : mots croisés, sudoku et création d’affiche de film !

> http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/fiche-activite-heros-masques.pdf

Blow Up d’arte sur le Masque