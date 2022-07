Herman Dune de retour sur scène cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Cela fait plus de 7 ans que Herman Dune (David Ivar) n’a pas pris la route pour une tournée Européenne. C’est donc un grand et attendu retour que l’un des leaders incontestés de la scène antifolk (au même titre qu’Adam Green ou Will Oldham) annonce aujourd’hui. Loin de la scène, l’artiste n’a pour autant jamais cessé de créer et de composer. Expatrié depuis plusieurs années sur la côte ouest des États-Unis, Herman Dune continue d’y enregistrer, de jouer et de sortir de la musique sur son propre label, Santa Cruz.

A l’occasion de son retour sur les scènes européennes, Herman Dune ne viendra pas les mains vides. Désormais seul sur scène, accompagné de sa guitare, de sa mandoline et de ses inséparables harmonicas, il nous présentera son nouvel album, une anthologie acoustique intitulée « The Portable Herman Dune » à paraitre à l’automne 2022. Cet album sera le premier volume d’une trilogie d’anciens titres de son répertoire, ré-enregistrés, ré-adaptés et mis à nu pour en trouver la fibre la plus intime. Des interprétations dépouillées soniquement mais chargées d’émotion et de vie. La guitare et la voix y sont centrales, avec des accents de mandoline, de violon, et des invitées exceptionnelles : Julie Doiron, Kimya Dawson, Caitlin Rose et Mayon.

Il nous tarde de le retrouver cet automne !

Réservations : www.lebikini.com