Revoir l’un des grands films du cinéaste Denis Villeneuve ( Dune, Blade Runner 2049..) en plein air c’est possible. Ce jeudi, on pourra (re)découvrir « Premier Contact » sorti en 2016. Dans ce long métrage, on y découvre la rencontre d’un autre type à caractère humaniste et le langage contre une arme de communication massive. Douze mystérieux vaisseaux extraterrestres à différents endroits du monde, stationnés à quelques mètres du sol ou de l’océan. Pour tenter de les comprendre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks…

Un grand film à voir et revoir à la Cinémathèque de Toulouse.