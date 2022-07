Le Combat des Régions : Une toulousaine représente la Haute-Garonne !

Partager Facebook

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet à 18h40 sur M6, la toulousaine Anaïs Bergua représente la Haute Garonne lors du Combat des Régions 2022.

56 chefs, qui défendent leur cuisine locale et leurs grands classiques culinaires régionaux, s’affrontent cet été derrière les fourneaux pour montrer que leurs “petits ou grands plats” sont les meilleurs de France.

Dans cette compétition, les chefs seront soutenus par des délégations de leur département ou région et le chauvinisme va côtoyer la bonne humeur et le talent lors des dégustations. Pour les juger, Norbert Tarayre, Gilles Goujon et Aurélie Chaigneau.

Du 25 au 29 juillet, c’est autour de Anaïs Bergua, 33 ans qui représentera La Haute-Garonne sur M6. Anaïs n’est pas née en Haute-Garonne mais dans les Hautes-Pyrénées. Arrivée à 20 ans à Toulouse, elle est donc haute-garonnaise d’adoption… Pourtant, c’est devenu sa terre, sa ville et veut défendre son département avec passion et énergie. Elle a appris la cuisine sur le tard, et à travers des jobs étudiants… Si elle n’a jamais fait de formations ou d’écoles de cuisine, elle a fait preuve d’une détermination sans faille pour atteindre ses objectifs et ouvrir son propre restaurant.

Rendez-vous sur M6 à 18h40 pour soutenir Anais Bergua dans ce Combat des Régions 2022 !