Larry en concert à Toulouse en 2022

Le rappeur Larry sera en concert à Toulouse, au Bikini, le 27 janvier 2022.

21 ans à peine, le rappeur de l’Est a réussi son arrivée fracassante dans le rap français grâce à une mixtape et une flopée de succès. Sa recette ? Détermination, flow et gimmicks imparables, gestuelle et attitude dans ses clips survitaminés ! Larry enchaîne les millions de vues et les certifications sur son premier projet Cité Blanche sorti en 2020.Aujourd’hui, Larry sort un premier album qu’il nomme « Petit Prince ».

A découvrir sur scène début 2022… une des têtes d’affiche de la scène rap qui enjaille et secoue en même temps.

En vente sur box.fr, lebikini.com et billetteries habituelles