Hand. Le nul entre le FENIX Toulouse et Limoges !

Dimanche après-midi, au Palais des Sports, le FENIX Toulouse arrache le match nul dans les derniers instants face à Limoges (29-29).

Ce soir le FENIX, n’est pas passé loin de la correctionnelle. Dès le début de la rencontre c’est Limoges qui prend les devants dans cette rencontre entre le 4ème du championnat et le 5ème.

Toulouse a du mal en attaque, et ne trouve pas beaucoup de solutions, il faut compter sur Jef Lettens qui fait un gros premier quart d’heure. A la mi-temps Limoges mène la rencontre (13/14).

On aurait pu penser que le FENIX sortirait du vestiaire plus conquérant , mais ce n’est pas le cas. Limoges prend même le large avec plus 6 buts en seconde période. Dans le money time, dès la 57e, Toulouse puise dans ses dernières ressources pour espérer quelque chose. Limoges étant à plus 3 au score, échoue à plusieurs reprises sur la défense de Toulouse qui récupère les 3 derniers ballons, leur permettant de revenir au score dans les 5 dernières secondes de ce match.

Un exploit pour les toulousains mal embarqués dans cette rencontre. Prochain rendez-vous le 23 février au Palais des Sports face à Dijon.

LA RÉACTION DE ERWIN FEUCHTMANN

« Ce soir je suis déçu du résultat, on a sauvé un point ce soir on fait un très mauvais début de match et surtout de début de deuxième mi-temps. Il faut quand même retenir notre retour au score et le vrai caractère que peut avoir l’équipe. C’est celui-là qu’il faut avoir tout au long de la rencontre. «