Hand: Le FENIX Toulouse chute à Montpellier

Vendredi soir, Montpellier a pris sa revanche sur le FENIX Toulouse en s’imposant grâce à un meilleur second acte (34-29).

Avant les fêtes de fin d’année, Toulouse avait réalisé un exploit au Palais des Sports en s’imposant d’un petit but face à l’un des favoris au titre. Quelques mois plus tard, le leader montpelliérain a pris sa revanche devant ses supporters. Toulouse tient en première période malgré un excellent Charles Bolzinger (15 arrêts). Mais Montpellier accélère dans le second acte pour s’offrir la victoire avec 5 buts d’avance.

Toulouse pointe désormais à la 6e place avant la réception de Aix la semaine prochaine : Concours : Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Aix !