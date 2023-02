Concours : Gagnez vos places pour KKC Orchestra à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 16 février prochain, KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Coserans donnent un concert au Rex de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Descendus du far West Couseranais et des Grands Canyons Lotois, KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Coserans présentent un nouveau projet de création et de collaboration artistique.

Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des « riffs » du patrimoine musical pour construire une musique singulière, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent. Leur Ep 7 titres « UEIT BASTARDZ » est sorti accompagné du clip « Scottish Roquefort » tourné sous le soleil de la côte Vermeille et réalisé par l’équipe toulousaine de Skopika .

KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Coserans seront en concert le 16 février au REX Toulouse. Toulouseblog vous offre des places !