Championship : Le Toulouse Olympique s’amuse à Ernest Wallon

Le TO soigne son premier match à domicile avec une victoire sur un score large de 58-0 face à la formation des Newcastle Thunder.

Lors de la première période le TO domine Newcastle, en attaque comme en défense. Les hommes de Sylvain sont tranchants et mènent rapidement au score, 10-0 au bout de 10 minutes. Les Toulousains ne laissent aucune chance aux Anglais qui se heurtent constamment à une formation très bien en place, cela laisse place à des contres et des situations dangereuses pour les Olympiens qui concrétisent. Guy ARMITAGE s’offre un doublé, accompagné des essais de Jake SHORROCKS, Paul MARCON et Greg RICHARDS. Mi-temps, 24-0.

La deuxième période met un peu plus de temps à se lancer que la première, mais les hôtes offrent au public Toulousains une excellente prestation. Après 10 minutes disputées et équilibrées, les Toulousains accélèrent et inscrivent 6 essais en moins de 30 minutes ! Mention spéciale à Robin BROCHON qui inscrit son 1er essai avec le groupe professionnel. Les retrouvailles à Wallon se font de la meilleure des manières, avec une défense infranchissable et une attaque de feu pour une belle victoire du TO 58 à 0 face à Newcastle.

Le Toulouse Olympique enchaine un second succès de rang, de bon augure pour la suite. Prochaine échéance pour les Bleus & Blancs, la réception de York, un prétendant aux phases finales, samedi prochain, même endroit, même heure.