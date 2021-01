Gus L’illusionniste présentera son spectacle en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Gus L’illusionniste présentera son spectacle sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le samedi 16 octobre 2021.

Vous avez pu déjà découvrir Gus sur scène avec la troupe des magiciens extraordinaires « The Illusionist 2.0 », ou dans différentes émissions de télévision dont « La France a un incroyable talent », qui l’a révélé. Véritablement bluffant, GUS est un illusionniste aussi drôle que phénoménal. « Gus l’Illusionniste » entraîne son public dans un monde merveilleux, poétique, de paillettes et de rires. C’est avec charme, enthousiasme et générosité qu’il expose ses meilleurs tours, rocambolesques, surprenants et par-dessus tout : épatants ! À défaut de comprendre « les trucs », vous aurez compris comment rire devant la magie !

Gus l’illusionniste

Samedi 16 octobre 2021

Casino Barrière Toulouse

