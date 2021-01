Wax Tailor à la rencontre des toulousains

Partager Facebook

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, Wax Tailor ira à la rencontre des toulousains chez le disquaire Gibert Joseph le 14 janvier 2021 à 18h.

Wax Tailor sort son 6ème album, « The Shadow Of Their Suns », le 8 janvier 2021 sur son propre label Laboratoire. On peut d’ailleurs découvrir le clip de Misery ! Il annonce une tournée française à l’automne 2021 avec un passage obligatoire au Bikini, près de Toulouse, le 9 décembre 2021.

En attendant, il sera à Toulouse le jeudi 14 janvier pour une rencontre chez le disquaire « Gibert Joseph » (à 18h).