Ouverture ce lundi de l’Envol Côté Plage à Toulouse

La nouvelle saison de l’Envol Côté Plage prend son élan ce lundi 15 juin avec quelques nouveautés.

C’est l’un des établissements les plus populaires pendant la saison estivale, l’Envol Côté Plage, situé à Balma face à l’aérodrome de Lasbordes, rouvre ses portes ce lundi. Qui dit nouvelle saison, dit nouveauté. L’établissement sera ouvert dès 17h pour profiter dès la sortie du travail. La cuisine sera plus méditerranéenne cette année, et une formule brochette voit le jour notamment. Autre nouveauté, les réservations sont obligatoires.

Bien entendu, l’Envol se met aux normes sanitaires pour respecter les distanciations sociales, etc…Pour cela, le mobilier et les aménagements ont changé.

Pour l’instant, pas de gros événements annoncés comme on pourrait l’attendre. Chaque année, des artistes se produisent sur le sable de l’Envol. En raison des dernières mesures, pas d’annonce pour le moment même si les propriétaires espèrent pouvoir organiser des soirées à thèmes et aussi quelques surprises.

Plus d’infos : www.envol-restaurant.com