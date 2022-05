Toulouse. La Friche Gourmande lance sa saison d’été

Partager Facebook

A compter du 10 mai , la Friche Gourmande lance sa saison d’été avec un joli programme.

Ouverte l’été dernier, La Friche Gourmande avec ses 4 restos, ses deux bars et ses 1200 m2 dédiés aux apéros grignotages friendly, se met à l’heure d’été. Et comme à son habitude, La Friche Gourmande change de décor. Au menu : Tapas party, DJ set, Happy Hour, ambiance Urban Jungle…

Ouverte en 2021 dans dans un entrepôt industriel de 1200m2 situé à Montaudran, la Friche Gourmande a trouvé son public rapidement. Racheté par les deux jeunes entrepreneurs, l’espace actuellement en travaux accueillera 4 stands de street-food bien connus des toulousains (Les délicieux burgers des Mecs au Camion, les maxi pizzas de Pizza Lopez, les incroyables sandwichs du Bagel Français et la cuisine fusion de Panache) – Philippe et Guillaume ont en effet à cœur de faire travailler les entreprises locales et valoriser leur savoir- faire.

Il propose deux bars, une grande terrasse de 750 m2, un espace couvert de 450 m2 et plusieurs espaces dédiés aux animations : baby-foot, pétanque, ping-pong, fléchettes, molky… Côté événements : concerts, DJ sets, vides dressing, ventes de plantes, comedy club… sont également au programme.La Friche Gourmande est pensée comme un concept évolutif qui change de visage au gré des saisons…Place à l’été !

Toute la semaine, on pourra découvrir un joli programme avec :

10 mai début de la saison été 22

12 mai concert de Replay 31 – funk, pop, soul

13 mai Dj Set Summer Opening – Lucas Wolff

14 mai Dj Set summer Opening #2 – Eyox

La saison d’été aura lieu du 10 mai au 30 septembre 2022 !

Infos pratiques

La Friche Gourmande – 10 Impasse Didier Daurat,

31 400 Toulouse

Pour en savoir plus : https://www.lafrichegourmandetoulouse.com/