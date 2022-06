Le TO signe Lambert BELMAS

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique annonce la signature du pilier international Français de 24 ans, Lambert BELMAS, avec effet immédiat et jusqu’en 2024.

C’est dans sa ville natale que Lambert découvre le rugby à XIII grâce à la Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne. A 17 ans, il intègre en 2014 les moins de 19 ans des Dragons Catalans et après deux années dans cette catégorie, il rejoint son équipe réserve St Estève/XIII Catalan en championnat de France Elite 1. Lors de cette même saison, il fait ses premiers pas en Super League et dispute trois rencontres : une face à Huddersfield et deux contre les Warriors de Wigan.

En 2017, après une saison pleine en championnat de France ainsi que quelques minutes en Super League, Lambert découvre l’équipe de France pour disputer la Coupe du Monde.

Fin 2018, l’audois remporte la Coupe de France et après avoir disputé cinq rencontres de Super League supplémentaires, il signe son premier contrat professionnel avec les Dragons.

En 2021, Lambert s’engage avec le Champion de France sortant de Lézignan, malheureusement il se blessera au tendon d’Achille, qui met fin à sa saison prématurément. Lambert BELMAS débarque au Toulouse Olympique avec ses 50 matchs joués en championnat de France Elite 1, mais également ses 18 rencontres disputées sous le maillot des Dragons Catalans toutes compétitions confondues.