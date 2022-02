Grande vente de plantes à Toulouse ce week-end !

Partager Facebook

Plantes pour tous est de retour à Toulouse du 4 au 7 février. Cette grande vente s’installera dans un nouveau lieu rue de la Pomme.

Rapprocher les gens de la nature en rendant les plantes accessibles à toutes et à tous dans une démarche durable : c’est la volonté de PLANTES POUR TOUS qui part à la rencontre de tous les Plant lovers de France avec ses Grandes Ventes de Plantes à prix ronds 2€, 5€ et 10€ !

Lors de la grande vente du 4 au 7 février à Toulouse, plus de 150 variétés de plantes pour toutes les envies et tous les niveaux. Pour les collectionneurs, des plantes rates à des prix imbattables mais aussi des terrariums, pots, cache-pots et autres accessoires pour un intérieur green et déco sans se ruiner !

Un accès facile et sécurisé

Un système de billetterie permet de réserver son créneau gratuitement afin d’éviter la file d’attente et respecter les mesures de distanciation : https://plantes-pour-tous-toulouse.eventbrite.fr

Sur place, un circuit fluide est mis en place pour faciliter son shopping : les plantes sont classées par catégories.

Grande vente de plantes à Toulouse

61, rue de la Pomme – 31000 Toulouse

Vendredi 4 février de 10h à 19h

Samedi 5 février de 10h à 19h

Dimanche 7 février de 10h à 17h