A Perpignan, Live au Campo revient en juillet prochain !

Live au Campo, le festival de musique à Perpignan, revient du 20 au 29 juillet avec une belle programmation : Mika, MC Solaar, Christophe Maé ou encore Thiéfaine et Kimberose.

Après une sixième édition riche en découvertes et couronnée de succès, l’aventure Live au Campo continue à Perpignan en 2022. Devenu le rendez-vous incontournable des nuits d’été perpignanaises, le festival propose cette année encore une programmation éclectique et soignée qui enchantera un public toujours plus nombreux.

Niché au cœur des ruelles charmantes de notre belle ville, en face de la majestueuse cathédrale Saint Jean, en plein air, le Campo Santo reste l’écrin parfait pour accueillir ces artistes de renommée nationale et internationale. Au programme, Mika, Melody Gardot, Calypso Rose, Beth Hart, MC Solaar, Christophe Maé ou encore Thiéfaine et Kimberose.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE JEUDI 03 FÉVRIER – 10h00 sur www.live-campo.com