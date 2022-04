Grande braderie vintage à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce jeudi 14 avril, en plein coeur de Toulouse, une grande Braderie vintage est organisée par Baraque à Fripes & Les P’tites Pépées.

Les deux marques de mode vintage toulousaines Baraque à Fripes et Les P’tites Pépées s’associent pour faire leur grande braderie de printemps« à prix tout doux et ronds » : 5, 10, 15 ou 20 euros. Vestes, pulls, jupes, chemisiers, robes, bijoux…des accessoires seront aussi proposés dans le cadre élégant du Salon Guerlain entre Capitole et Victor Hugo. L’occasion de consommer éthique sans se ruiner.

Les fans de mode vintage pourront trouver des centaines d’articles à prix mini. « Par le biais de nos ventes éphémères nous souhaitons démocratiser la consommation de produits de vintage de qualité. Cette braderie est l’opportunité de s’offrir de belles pièces sans se runier, tout en se plaçant dans une démarche de consommation éthique puisqu’il s’agit de seconde main chinée en France » ajoute Laura Lougarre de la marque les P’tites Pépées.

Lien de l’événement : https://www.facebook.com/events/386936482881496/