Job Dating pour la saison du Canaille Club à Toulouse

Le Canaille Club fait son Job Dating pour la saison 2022 les 21 et 22 avril à la Halle de Cobalt Toulouse.

Le 3 juin prochain, le Canaille Club rouvrira ses portes. À cette occasion, LaFoodConnection recrute la future équipe de son établissement et pour cette saison 2022, 200 postes sont à pourvoir ! En attendant le grand retour de l’une des guinguettes phares de la Ville Rose, le Groupe toulousain qui emploie actuellement 300 salariés, organise un Job Dating les jeudi 21 et vendredi 22 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h à la Halle de Cobalt.

Parmi les profils recherchés, le Canaille Club recrute : des chefs de rang, des chefs de partie, des cuisiniers, des plongeurs, des hôtesses d’accueil, des hôtesses, des serveur(se)s, des runners…

Rendez-vous à la Halle de Cobalt – 55 avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse – en se munissant d’un CV, pièce d’identité, carte vitale, attestation de sécurité sociale, RIB.

La Foodconnection derrière le Canaille Club

En activité depuis 12 ans, LaFoodConnection est dirigée par le trio que forme Christophe Baron, Romain Pecqueret et Alexis Dupuis. Le groupe toulousain qui compte 7 établissements (L’Alimentation Wilson, L’Alimentation Place de la Bourse, L’Alimentation Labège, Pronzo, Le Canaille Club, Dumbo et un labo) et emploie 300 salariés, développe un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d’euros.

crédits: LaFoodConnection – Canaille Club