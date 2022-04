Ninho à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Ninho sera en concert le 29 avril prochain avec son Jefe Tour au Zénith de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streamings et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses !

Le concert à Toulouse est désormais complet. Toulouseblog vous offre les dernières places pour cet événement musical du mois d’avril !

Réservations : box.fr