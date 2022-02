Gims en concert ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Gims est de retour au Zénith de Toulouse ce mercredi 2 février pour un concert exceptionnel.

C’est une excellente nouvelle: le concert de Gims est maintenu comme sa tournée en ce début du mois de février. Le concert prévu le 2 février 2022 au Zénith Toulouse Métropole est bien maintenu dans les conditions qui respectent les restrictions sanitaires en vigueur, pour tous les détenteurs de billets.

GIMS, premier rappeur francophone à remplir le Stade de France, célèbrera en 2022 ses 10 ans de carrière. C’est après le succès de son album studio ‘’Ceinture Noire’’, de sa réédition baptisée ‘’Transcendance’’ qui occupa pendant plus de 9 semaines la première place des classements musicaux, et après la longue crise sanitaire mondiale, que Gims reviendra sur scène pour fêter avec son public ses 10 ans de carrière en lui réservant un show époustouflant, le GIMS DÉCENNIE TOUR. 15 concerts exceptionnels (13 en France, 1 en Belgique, 1 au Luxembourg) où GIMS retracera les plus beaux et grands moments de ses 10 ans de carrière, accompagné sur scène d’invités surprises et prestigieux. De « Sapé comme Jamais » à « La Même », « Bella », « Miami Vice » ou encore les numbers 1 de ses débuts avec la Sexion d’Assaut tels que « Wati by night », « Désolé » …

Rendez-vous ce 2 février au Zénith de Toulouse !