Cité de l’Espace, Halle de la Machine, Cuba Boy, Zénith…que faire à Toulouse cette semaine !

Comme chaque lundi, voici nos idées de sorties pour la semaine à Toulouse avec pas mal de choix !

Réouverture de la Cité de l’Espace le 3 février

Après un mois de fermeture, la Cité de l’espace ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs le 3 février.

L’année 2022 sera celle des 25 ans de la Cité de l’espace qui va proposer à son public tout un programme d’événements :

– CHASSEURS D’ASTÉROÏDES 3D

– ACTUELLEMENT DANS L’ISS

– VISITE GUIDEE DU LABORATOIRE EUROPEEN COLUMBUS PAR UN ASTRONAUTE.

L’EUROPE EXPLORE LE FUTUR et UNE FRESQUE FUSEES ET LANCEURS



> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-de-la-cite-de-lespace-le-3-fevrier/

Nouvelle semaine pour Détours de Chant 2022

Du 25 janvier au 5 février, le Festival Détours de Chant sera de retour à Toulouse pour une 21e édition. Avec entre autres Miossec, Cali, Lombre, Claire Gimatt, Delgres ou encore Sages Comme des Sauvages.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-detours-de-chant-de-retour-a-toulouse/

Théâtres d’Hivers du 3 au 12 février !

Théâtres d’Hivers met en lumière la passion des comédiens pour le texte, le geste, les planches, le public. Permettre à des troupes de se produire dans des salles toulousaines, encourager les échanges entre les compagnies de théâtre amateur et favoriser la rencontre avec le public sont les objectifs affichés de cette manifestation qui aligne une quinzaine de spectacles !

Le Festival « CUBA HOY !

Le festival fêtera ses 25 ans avec 4 jours de temps forts les 3, 4, 5 et 6 février prochains.

> https://www.toulouseblog.fr/debut-fevrier-le-festival-cuba-hoy-fete-ses-25-ans/

Concerts au Zénith de Toulouse

Belle semaine au Zénith de Toulouse avec le concert de Gims le 2 février et le lendemain celui d’Alain Souchon. Puis le weekend , ça sera au tour de la comédie musicale Grease (5 février) et du dernier spectacle des Chevaliers du Fiel « Travaux d’enfer » le 6 février.

> https://zenith-toulousemetropole.com/

Ici et Là

Ici et là, le festival de danse bat son plein jusqu’au 12 février dans l’agglomération toulousaine. ICI, le temps d’un hiver, LÀ, le temps d’un festival, le festival-panorama organisé par La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National de Toulouse/Occitanie nous immerge dans les danses d’aujourd’hui.

> https://laplacedeladanse.com/agenda/festival-icietla-2022

Réouverture de la Halle de la Machine

Après un mois de maintenance, la Halle de La Machine rouvre ses portes aux visiteurs le 5 février. Et l’exposition « Long Ma, l’esprit du cheval-dragon », sera visible du 19 février au 8 mai.

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-de-la-halle-de-la-machine-avec-le-cheval-dragon-debut-fevrier/

Début du Festival « Des Images aux Mots »

15e édition du Festival de cinéma LGBTQI+ « Des Images aux Mots » (DIAM) du vendredi 28 janvier au dimanche 6 février. e Festival permet de découvrir des œuvres (longs et courts métrages ainsi que documentaires) du monde entier et des invités de qualité. Un Prix du jury et un Prix du public sont remis chaque année.

> https://www.des-images-aux-mots.fr/

La Misanthrope au Théâtre du Pavé

Jusqu’au 5 février, le Théâtre du Pavé propose de découvrir La Misanthrope d’après Molière et lise en scène par Francis Azéma.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-la-misanthrope-au-theatre-du-pave/