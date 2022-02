Fabien Olicard prépare son nouveau spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Le mentaliste Fabien Olicard présentera dans un premier temps ce jeudi 3 février à la Comédie de Toulouse puis à l’Aria de Cornebarrieu le 21 mai 2022 les prémices de son 4e spectacle.

Mémoire, visualisation, langage non-verbal, Fabien Olicard partage avec humour sa vision du mentalisme et vous a donne accès aux capacités infinies de votre cerveau lors de son 3e spectacle. Pour préparer le suivant, il part sur les routes de France avec « En Création » !

« Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête… Pendant plusieurs mois, je reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle d’humour, de mentalisme et de sciences à vos côtés. De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas l’autre ! Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base de mon prochain spectacle. Des moments où l’on se bluffera mutuellement, quelques impros propres à la proximité de ces salles, quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin du show ! En création c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour vous… et avec vous ! » explique Fabien Olicard.

Rendez-vous à l’Aria le 21 mai 2022 pour participer à cette création mais avant ça à la Comédie de Toulouse le 3 février (Complet)

> http://www.lacomediedetoulouse.com/fr/programmation/fabien-olicard-en-creation/

> https://www.cornebarrieu.fr/portfolio-items/en-creation/