Fuzz au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fuzz, le projet de Ty Segall, débarque au Bikini le samedi 11 mars 2023. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Ty Segall, gourou de la scène garage californienne, sait s’entourer. Parmi ses amis de longue date, il compte les géniaux Charles Moothart (CFM, Freedom Band) et Chad Ubovich (Meatbodies). Ensemble ils ont créé Fuzz, en 2013. Depuis, le power trio aux 2 albums navigue entre hard rock et proto-metal en conservant un traitement vocal dont seul Ty Segall détient la recette.

Fuzz se forme en 2011 en Californie sous l’impulsion de Ty Segall (batterie/chant) et de Charlie Moothart (guitare/chant), deux compères de longue date ayant déjà oeuvré ensemble au sein d’Epsilons au milieu des années 2000. Les deux amis sortent deux singles avant de se voir rejoindre par le bassiste Chad Ubovich.

Sous la houlette de Chris Woodhouse (Thee Oh Sees, The Intelligence) le désormais trio sort un premier album éponyme influencé par le son de Black Sabbath et de Jimi Hendrix.

Les multiples projets de Ty Segall en parallèle de sa carrière solo n’empêche pas le groupe de vite sortir un second album, II, en 2015.

Après plusieurs années d’absence, Fuzz est de retour en 2020 avec III , album enregistré avec Steve Albini, dont les compétences légendaires ont capturé en prise directe un son brut avec un minimum d’overdubs. Résultat : une approche plus heavy que jamais dans la lignée des Black Sabbath.

Après une date reportée, Fuzz sera au Bikini le 11 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !