Découvrez les plus grands titres de Pink Flyod à Toulouse le 17 mars avec So Floyd.

So Floyd interprète sur scène les plus grands succès de Pink Floyd avec une maîtrise et une fidélité impressionnantes. De «Money» à «Learning To Fly», en passant par «Another Brick In The Wall» ou «Shine On You Crazy Diamond », toutes les chansons magiques du Floyd défilent, magnifiées par un son et un light-show dignes des concerts de ce groupe mythique.

So Floyd reprend les titres les plus représentatifs de la carrière de Pink Floyd et nous plonge dans l’univers musical tour à tour psychédélique, planant et résolument rock qui a fait l’immense succès de cette formation légendaire. Un show en cinq actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les diverses époques de la production musicale riche et variée de ce groupe culte.

Rendez-vous le 17 mars au Zénith Toulouse Metropole !

LE SITE : https://sofloyd.com/