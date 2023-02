La Petite Culotte, auteur du tube «  La goffa Lolita », en showcase lors de FENIX-Limoges !

Partager Facebook

Le Vendredi 3 Mars à 20H00, le FENIX recevra Limoges pour une soirée de fête au Palais avec La Petite Culotte en showcase.

En partenariat avec la Radio 100%, La Petite Culotte se produira à la mi-temps de la rencontre, pour reprendre tous en cœur ses chansons et son tube de l’été dernier « La Goffa Lolita ». Un hit avec plus de 24 millions de vues sur YouTube en un an. Depuis sa sortie, le titre a été repris partout dans les stades comme dans les ferias. Un tube de l’été à redécouvrir en live à Toulouse.

Il sera en showcase exceptionnel à la mi-temps de la rencontre FENIX Toulouse – Limoges le 3 mars au Palais des Sports.