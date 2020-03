Franglish cet automne en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prévu le jeudi 2 avril prochain au Connexion Live de Toulouse, le concert de Franglish aura désormais lieu le 6 novembre 2020 toujours dans la même salle toulousaine. Les billets restent valables pour cette nouvelle date.

Franglish est un jeune artiste de 24 ans qui s’impose comme la nouvelle révélation de cette année. Il a sorti son premier EP digital « Signature » en 2017, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a présenté au public à travers la France lors des premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju. Ses clips (C’est plus l’heure, Bébé na Bébé..) cumulent plus de 92 M de vues sur YouTube.

Rendez-vous cet automne pour le découvrir sur scène à Toulouse.

FRANGLISH

INITIALEMENT PRÉVU LE JEUDI 2 AVRIL 2020 – 20H00

REPORTÉ AU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 – 20H00

CONNEXION LIVE – TOULOUSE

Réservations : www.bleucitron.net