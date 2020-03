Coronavirus : La ville de Tournefeuille mène des actions pour la culture

Partager Facebook

La Ville de Tournefeuille soutient le secteur du spectacle du vivant et met à disposition des ressources numériques pendant la période de confinement lié au Coronavirus COVID 19.

Si vous ne pouvez plus aller à la culture, la culture viendra à vous ! En cette période de crise sanitaire, chaque Français est appelé à rester confiné chez lui pour éviter la propagation du coronavirus. « La Ville met donc tout en œuvre pour vous proposer des ressources numériques gratuites pour vous divertir, apprendre et découvrir, » précise Françoise Hondagneu, adjointe déléguée aux affaires culturelles.

La médiathèque à l’heure du confinement

Lire, écouter, visionner, se former… à la maison ! Telle est la proposition de la médiathèque qui met à disposition du public une cinquantaine de ressources numériques sur son site internet : romans, BD, presse, musique, films de fiction, d’animation, documentaires…Rendez-vous sur http://mediatheque.mairie-tournefeuille.fr/component/c3rbevenement/133-lire-ecouter-visionner-se-former-a-la-maison

Découvrez également les coups de cœur de la médiathèque. Actualisés chaque semaine, ils privilégient l’aspect éducatif à destination des moins de 16 ans. En ce moment, ne manquez pas l’exposition virtuelle sur l’église de Tournefeuille : http://mediatheque.mairie-tournefeuille.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/130-l-eglise-de-tournefeuille

Et pour terminer la journée par un peu de divertissement, venez-vous mesurer à l’équipe de la médiathèque sur les circuits du célèbre jeu en ligne Track Mania Nations Forever. Tous les jours, de 16 à 17h. Toutes les infos pour installer le jeu et commencer une partie sur le site de la médiathèque: http://mediatheque.mairie-tournefeuille.fr/component/c3rbevenement/132-jouez-en-ligne-a-tmnf-avec-la-mediatheque

L’École d’Enseignements Artistiques

Les enseignants de formation et d’éveil musical assurent la continuité pédagogique en proposant à leurs élèves des vidéos, exercices et tutoriels.

En ce qui concerne les cours de musique, les enseignants ont envoyé aux élèves des partitions à travailler et des morceaux à écouter.

Coté danse, les professeurs ont transmis les musiques retenues pour les chorégraphies du spectacle de danse de fin d’année, les vidéos des répétitions faites en cours et des liens pour accéder en ligne à des sites pédagogiques, des spectacles de danse et des vidéos.

Enfin, les enseignants en arts plastiques envoient des consignes et des documents pédagogiques à leurs élèves.

Les Musiciennes Intervenantes à l’École

Elles assurent la continuité du travail engagé avec les écoles en envoyant aux élèves des chansons, des supports musicaux et des accompagnements chantés. « En retour, des familles ont spontanément envoyé des vidéos de leurs enfants qui reprennent les chansons. Le lien est ainsi maintenu entre l’école, la culture et les familles », souligne l’adjointe à la culture.

Soutien aux compagnies de spectacle

La situation actuelle de confinement a porté un coup d’arrêt pour tout le secteur du spectacle vivant. A Tournefeuille, toutes les représentations de la saison de L’Escale sont annulées jusqu’au 14 avril. La décision du maintien ou de l’annulation des représentations suivantes sera prise en fonction des consignes sanitaires nationales.

« Dans ce contexte difficile pour les artistes et l’ensemble du secteur culturel, nous nous engageons à soutenir le secteur du spectacle vivant très durement impacté. Par solidarité, je proposerai de verser 70 % du montant des séances de spectacles annulées et qui n’auront pas pu être reportées », précise Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille. Cette aide peut contribuer à assurer la trésorerie et la survie des artistes et des compagnies, qui sont souvent des structures associatives fragiles avec de faibles fonds de roulement.

Cette aide s’inscrit dans la continuité de la politique culturelle municipale qui a toujours fait de l’accueil, du soutien aux artistes, de la diffusion et de l’accessibilité de leurs œuvres une priorité.