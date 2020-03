Le concert de Jahneration reporté à 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Prévu ce samedi 28 mars 2020, le concert de Jahneration et Demi-Portion au Bikini est reporté au 10 avril 2021 toujours dans la salle de Toulouse.

Après un premier album, une mixtape et plus de 250 dates en France, le duo parisien JAHNERATION est revenu à l’automne 2019 avec un deuxième album et un nouveau concept. Sur la route dès cet été, ils emmèneront leur live explosif partout en France avant de retrouver Toulouse, et le Bikini, le 10 avril 2021. Il faudra attendre mais ça ne sera que meilleur.

En première partie, on retrouvera le rappeur Demi-Portion.

Jahneration en concert à Toulouse

Samedi 28 mars 2020 reporté au 10 avril 2021

Le Bikini

réservations : www.bleucitron.net