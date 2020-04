France 3 Occitanie : L’émission Ensemble c’est mieux en formule confinée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir de lundi 6 avril à 11h05, l’émission Ensemble c’est mieux s’offre une formule confinée.

En cette période de confinement, gardons le contact ! Chaque matin, retrouvez l’émission solidaire « Ensemble c’est Mieux » ! Partages de recettes, d’astuces zen, de jeux pour vivre ensemble sereinement et positivement ce confinement. Thibaut Rysman vous invite chaque matin à partager 26 minutes de bonne humeur…depuis sa cuisine !

Avec ses acolytes, les présentateurs d’Ensemble c’est Mieux en régions : Vincent Ferniot, Carinne Teyssandier, Frédérique Courtadon, Patrice Gascoin…, ils vous proposeront des recettes avec des ingrédients de nos placards. Pourquoi ne pas tirer profit ce confinement en se cultivant ? Découvrez également leurs bons plans pour vous divertir depuis votre salon !

Des spécialistes : hypnothérapeutes, sophrologues, coachs et nos experts : environnement, décoration, enfants, vous donneront des astuces zen, des jeux d’équilibre et des activités manuelles à faire en famille. On n’oublie pas non plus de se maintenir en forme grâce aux conseils sportifs de Jean Galfione !

Enfin et parce qu’on a tous besoin de réconfort en cette période particulière l’émission diffusera chaque jour vos messages personnels ! Tendresse, amour, humour, envoyez vos vidéos sur Facebook.

Rendez-vous du lundi au vendredi à 11h05 sur France 3 !