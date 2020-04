Civid 19- Toulouse. Soutien à la culture par la ville rose

Partager Facebook

Face à la crise liée à la lutte contre le COVID 19, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont apporté leur soutien au monde de la culture.

Face à la pandémie Covid-19, qui met à l’arrêt tout le secteur associatif et économique culturel, de nombreux acteurs se retrouvent en grande difficulté.

“Les subventions publiques attribuées au secteur culturel toulousain émanent essentiellement de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, ce qui rend essentiel notre présence à leurs côtés durant cette période de crise” rappelle Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.

Ainsi, après échanges avec le Ministère de la Culture et les syndicats professionnels et d’artistes, les deux collectivités organisent le soutien aux associations et aux équipes artistiques, intermittents, techniciens par diverses mesures d’accompagnement :

– Le versement des subventions prévues – de l’ordre de 9 millions € pour 2020 – y compris en cas d’annulations de spectacles ou événements, sous condition du paiement des artistes impliqués

– Les contrats de cession de spectacles pouvant être reportés seront honorés dans leur intégralité si la compagnie ou le producteur a effectué le paiement des artistes engagés

– Si le report des dates n’est pas possible, le coût plateau qui inclut les artistes et production (proche du prix de cession) sera payé, toujours sous les mêmes conditions de rémunération.

L’interruption forcée des activités culturelles affecte particulièrement les intermittents qui interviennent pour le compte de la Collectivité dans le secteur du spectacle, d’actions éducatives… Afin de limiter les répercussions de cette situation sur les revenus des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, les personnes ayant signé des contrats d’engagement verront leurs cachets indemnisés dans leur intégralité, même si la totalité de l’engagement n’a pas été réalisée.

Face à la situation inédite actuelle, Jean-Luc Moudenc réaffirme sa solidarité et son engagement auprès de l’ensemble des acteurs de la filière culturelle, qui est si riche de compétences et de talents sur notre territoire.

Et toujours une offre culturelle en ligne pour tous

Comme l’a annoncé Jean-Luc Moudenc, le 20 mars 2020, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole continuent à mettre à disposition gratuitement toutes leurs offres culturelles en ligne pendant la période de confinement : opéras et concerts à écouter et à voir, collections des musées à découvrir, vidéos et podcasts scientifiques, explorer la ville avec Urban hist, presse nationale et internationale, photographies, expériences inédites et applications pour chanter et jouer… Cette décision permet de continuer à s’enrichir personnellement et à aider les enfants à suivre un cursus éducatif de qualité.