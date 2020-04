Pro D2 : Les plus belles images du Colomiers rugby en vidéo

Partager Facebook

Pendant cette période de confinement, le Colomiers Rugby propose de découvrir les plus belles actions dans une sublime vidéo réalisée par le club.

Comme tous les clubs et les championnats, la Pro D2 est à l’arrêt en raison de la lutte contre le COVID 19. En attendant d’en savoir plus sur la suite de la compétition (on évoque une finale pour le 18 juillet et pas de barrage), le leader columérin propose de découvrir une petite vidéo sur ses réseaux sociaux.