Fin aout, Grande Braderie Vintage organisée à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Deux friperies unissent leur savoir-faire lors de la Super Braderie Vintage organisée le jeudi 31 aout à Toulouse.

Les deux friperies en ligne toulousaines, Baraque à Fripes et les P’tites Pépées, s’associent le temps d’une journée pour organiser leur grande braderie de fin d’été avec leurs archives estivales mais aussi des pièces d’automne. L’évènement aura lieu le jeudi 31 août au Salon Guerlain, 5 rue Kennedy (hyper-centre entre Capitole et Victor Hugo). L’occasion de faire de bonnes affaires avant la rentrée avec des centaines d’articles à prix ronds : 5/10/15 et 20 euros et de s’offrir des pièces durables.

Robes, jupes, chemisiers, vestes, bijoux…des accessoires seront aussi proposés dans le cadre élégant du Salon Guerlain entre Capitole et Victor Hugo. L’idée étant de vendre à petits prix les anciennes sélections des 2 marques. « Nous n’avons que des pièces uniques en vintage, nous adorons ce challenge de vider tout notre stock et faire plaisir à nos client.e.s.. Cela nous permettra de faire de la place à de nouveaux trésors. Les deux premières éditions de notre braderie en 2020 et 2022 ont rencontré un énorme succès, tous les articles avaient été vendus, il y a beaucoup d’attente autour d’une nouvelle braderie » explique Claire Debrabant coorganisatrice.

« Par le biais de nos ventes éphémères nous souhaitons démocratiser la consommation de produits de vintage de qualité. Cette braderie est l’opportunité de s’offrir de belles pièces sans se ruiner, tout en se plaçant dans une démarche de consommation éthique puisqu’il s’agit de seconde main chinée à la pièce en France » ajoute Laura Lougarre de la marque Les P’tites Pépées, coorganisatrice de l’évènement .

Prix mini, des centaines d’articles, la Grande Braderie vintage est l’occasion de remplir sa garde robe pour la rentrée !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/305367982040609/