Catherine Ringer dit des poèmes d’Alice Mendelson à Toulouse

Au mois de décembre 2023, Catherine Ringer donne de la voix pour mettre en lumière les poèmes d’Alice Mendelson à la Salle Nougaro Toulouse.

« Ne jamais bâcler de vivre. » Ce vers pourrait être la devise d’Alice Mendelson, aujourd’hui presque centenaire, qui a toujours cultivé le don précieux de s’émerveiller de tout. Du quotidien, des couleurs, des instants, des hommes, de l’amour. Cette façon d’envisager la vie avec joie, sans renoncement, parcourt ces textes épars, écrits durant plus de soixante-dix ans et conservés dans ses archives, sans but précis. Une activité secrète qui n’aurait jamais dû connaître un autre destin. C’était sans compter la rencontre avec Catherine Ringer, la poésie à fleur de peau. Sa voix puissante, emblème du rock très singulier des Rita Mitsouko, sert l’incroyable vitalité de ces poèmes, accompagnés au piano ou chantés.

Une ode joyeuse et éclatante à la poésie de la vie à découvrir les 6 et 7 décembre 2023 à la Salle Nougaro dans le cadre d’un partenariat avec Odyssud.

Infos : sallenougaro.com