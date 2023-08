Yannick, En Eaux très troubles, les blagues de Toto 2…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir Yannick, En Eaux très troubles, les blagues de Toto 2, Les Tournesols sauvages et le Colibri.

Yannick de Quentin Dupieux

Avec Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï

En pleine représentation de la pièce « Le Cocu », un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main…

En eaux très troubles de Ben Wheatley

Avec Jason Statham, Jing Wu, Cliff Curtis

Cet été, préparez-vous à une décharge d’adrénaline avec EN EAUX TRÈS TROUBLES ! Film d’action survolté, ce deuxième opus plus gigantesque encore que le blockbuster de 2018 plonge le spectateur dans des eaux toujours plus profondes, où grouillent de redoutables megalodons, et bien plus…

Les Blagues de Toto 2 – classe verte de Pascal Bourdiaux

Avec Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

Toto et ses camarades sont de retour, direction la campagne pour une classe verte ! Mais, si pour les autres élèves, celle-ci est l’occasion de découvrir la vie à la ferme, pour Toto, c’est surtout l’opportunité parfaite pour inventer de nouvelles blagues et vivre de folles aventures.

Les Tournesols sauvages de Jaime Rosales

Avec Anna Castillo, Oriol Pla, Quim Ávila

À Barcelone, Julia, 22 ans, élevant seul ses deux enfants, rêve de liberté et d’émancipation. Comme un tournesol suivant sans relâche la lumière, elle part chercher le soleil sous d’autres horizons. Lorsque le hasard remet sur son chemin deux hommes qu’elle a connu par le passé, la voilà confrontée à des émotions contraires.

Le Colibri de Francesca Archibugi

Avec Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo

La vie de Marco Carrera, surnommé « le colibri », une existence faite d’amour absolu, de pertes et de coïncidences.