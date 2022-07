Festival de Toulouse : Une première soirée avec Simon Ghraichy et Dorothée Gilbert 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour la première soirée du Festival de Toulouse, rendez-vous ce vendredi à 21h au Jardin Raymon VI pour le spectacle du pianiste Simon Ghraichy et de Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l’Opéra de Paris.

La rencontre du pianiste Simon Ghraichy et de Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, nous promet une soirée faite de poésie et de grâce entre deux grands artistes de la scène internationale.

Rio de Janeiro, Rome, Athènes, Sydney… Dorothée Gilbert a conquis, sur la pointe des pieds, les scènes du monde entier. Son succès, lui, fut souvent retentissant. Tour à tour Cendrillon, Raymonda, Juliette, la danseuse étoile se glisse dans la peau de ses personnages avec autant d’aisance qu’elle enfile ses ballerines.

Simon Ghraichy affiche quant à lui un style unique et un charme détonnant dans le paysage du classique. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de l’Académie Sibelius d’Helsinki, cet artiste Steinway and Sons se produit régulièrement sur les plus belles scènes du monde comme le Carnegie Hall de New-York, la Philharmonie de Berlin ou encore le Théâtre des ChampsElysées, en soliste ou avec de prestigieux orchestres.

Plus d’infos : festival.toulouse.fr