C’est le Magic Weekend pour le Toulouse Olympique

Ce samedi 9 juillet, le Toulouse Olympique XIII participe pour la première fois en tant que club de Super League au Magic Weekend, et affrontera l’équipe de Wakefield Trinity à 15h30 (heure française) au stade mythique de St James’ Park de Newscastle.

Cet événement, qui a lieu tous les ans depuis 2007, réunit toutes les équipes de la Super League dans un seul et même stade le temps d’un weekend pour disputer les rencontres d’une journée spéciale de la compétition.

Et le Magic Weekend est loin d’être inconnu à l’équipe de Wakefield puisqu’ils y participeront cette année pour la quinzième fois consécutive. Au total sur les 14 derniers événements, Wakefield aura remporté 5 matchs et en aura perdu 9. A noter que le TO a déjà participé à un Magic Weekend de façon non « officielle ». C’était en 2018, déjà à Newcastle, face à Toronto pour un match de Championship en ouverture de l’événement.

Après la victoire des Olympiens face à Hull KR, le club du Toulouse Olympique XIII et ses supporters peuvent continuer à croire au maintien et ce Magic Weekend promet donc d’être un sacré challenge pour l’équipe.

Le bilan actuel

La défaite de Wakefield face à Wigan permet au TO de recoller à Wakefield au classement et de revenir à seulement 4 points d’écart (10 points pour Wakefield et 6 pour le TO).

À ce stade de la compétition, les prochains matchs du TO XIII seront décisifs quant à leur avenir en Super League. Il faut donc espérer que ce weekend soit réellement magique pour l’équipe française en revenant en France avec une victoire et les points en poche.

Côté Wakefield :

– Depuis le début de la saison, l’équipe a inscrit 49 essais et leur meilleur marqueur est Tom JOHNSTONE avec 7 réalisations.

– Ils sont 8e au classement des plaquages avec un total de 5 404. Le meilleur plaqueur du club, qui occupe la 8e place dans ce domaine, est Jay PITTS (538).

– Wakefield est juste devant le Toulouse Olympique en termes de plaquages cassés avec un total de 454. Leur meilleur franchisseur est leur pilier, David FIFITA, qui en compte 54.

– Les deux 40/20 de l’équipe ont été réalisés par Jacob MILLER et Mason LINO.

Côté TO :

– Les Olympiens comptent 45 essais depuis le début de la compétition, le meilleur marqueur est toujours Matty RUSSELL avec 8 réalisations.

– Niveau défense les Olympiens comptent un total de 5 618 plaquages. Le meilleur plaqueur Olympien reste Andrew DIXON (436).

– Matty RUSSELL est le meilleur franchisseur de l’équipe avec 70 plaquages cassés. Au total, le TO en a effectué 424.

– Le TO est toujours en tête au classement des 40/20 cette saison (7) : 1 de Lucas ALBERT et 6 de Tony GIGOT.

Les enjeux de cette confrontation

Le Magic Weekend est un événement important de la Super League pour tous les clubs qui ont la chance d’y participer. Les enjeux sont souvent importants et ils le seront d’autant plus pour les Olympiens qui vont y affronter l’équipe au-dessus d’eux au classement (les 11e). Une victoire du TO leur permettrait de mettre encore plus la pression à Wakefield et de continuer à croire au maintien.

Les dernières fois

Durant cette saison de Super League, les équipes du TO et de Wakefield se sont rencontrées deux fois et se retrouvent à une victoire chacune. Ce Magic Weekend sera donc l’occasion pour l’une des deux de remporter un match décisif, permettant ainsi de les départager sur le nombre de victoires directes sur la saison.