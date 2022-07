Le Cinéma en Plein Air revient à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

La 18e édition du Cinéma en Plein Air de la Cinémathèque de Toulouse prendra place du 9 juillet au 27 aout sous le nuit étoilée.

Chaque été, la cour de la Cinémathèque de Toulouse se transforme en salle à ciel ouvert pour vivre le cinéma autrement. Durant 7 semaines pas moins de 30 films seront projeté sur la façade du bâtiment rue du Taur. Des projections devant pas moins de 500 spectateurs par séance dès le 9 juillet prochain pour une 18e édition riche. Des Tontons flingueurs à Pretty Woman ou de Casablanca à Mad Max: Fury Road, il y en aura pour tous les goûts !

En plus, la Cinémathèque de Toulouse s’associe à sa voisine, la Cave Po’, pour proposer des soirées en deux temps : un concert dans la cour de la Cave Po’ suivi d’une projection dans la cour de la Cinémathèque.

Ce n’est pas tout ! La Cinémathèque sera également partenaire du tout nouveau Festival de Toulouse et présentera deux ciné-concerts au Jardin Raymond VI : Le Monde perdu avec Jean-Baptiste Doulcet et L’Aurore accompagné par Karol Beffa. Toujours dans le cadre de ce festival musical, Jean-François Zygel s’installera au piano pour un concert exceptionnel dans la cour de la Cinémathèque.

L’été cinéphile se jouera à la Cinémathèque de Toulouse. Car les films ont plus de charme sur grand écran !

LES FILMS AU PROGRAMME DU CINEMA EN PLEIN AIR 2022

> Séances à 22h

Samedi 9 juillet LES TONTONS FLINGUEURS – GEORGES LAUTNER

Dimanche 10 juillet MOONRISE KINGDOM – WES ANDERSON

Mercredi 13 juillet 42e RUE – LLOYD BACON

Vendredi 15 juillet LA CITÉ DE LA PEUR – ALAIN BERBÉRIAN

Samedi 16 juillet BULLITT – PETER YATES

Dimanche 17 juillet LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS – FRED ZINNEMANN

Mercredi 20 juillet IN THE MOOD FOR LOVE – WONG KAR-WAI

Jeudi 21 juillet PREMIER CONTACT – DENIS VILLENEUVE

Vendredi 22 juillet DRUNK – THOMAS VINTERBERG

Samedi 23 juillet LES AMOURS IMAGINAIRES – XAVIER DOLAN

Dimanche 24 juillet LOLA – JACQUES DEMY

Mercredi 27 juillet CASABLANCA – MICHAEL CURTIZ

Jeudi 28 juillet SPRING BREAKERS – HARMONY KORINE

Vendredi 29 juillet TRUMAN SHOW – PETER WEIR

Samedi 30 juillet CAPTAIN FANTASTIC – MATT ROSS

Dimanche 31 juillet LES NUITS DE CABIRIA – FEDERICO FELLINI

Mercredi 3 août LE SENS DE LA FÊTE – ÉRIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE

Jeudi 4 août UN JOUR SANS FIN – HAROLD RAMIS

Vendredi 5 août AU POSTE ! – QUENTIN DUPIEUX

Samedi 6 août JEREMIAH JOHNSON – SYDNEY POLLACK

Dimanche 7 août GRAN TORINO – CLINT EASTWOOD

> Séances à 21h30

Mercredi 10 août LA FILLE DU 14 JUILLET – ANTONIN PERETJATKO

Jeudi 11 août TAKE SHELTER – JEFF NICHOLS

Vendredi 12 août LE GRAND BAIN – GILLES LELLOUCHE

Samedi 13 août MAD MAX: FURY ROAD – GEORGE MILLER

Dimanche 14 août PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU – CÉLINE SCIAMMA

Mercredi 17 août LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES – BILLY WILDER

Jeudi 18 août UNDER THE SKIN – JONATHAN GLAZER

Vendredi 19 août LE CINQUIÈME ÉLÉMENT – LUC BESSON

Samedi 20 août SUEURS FROIDES – ALFRED HITCHCOCK

Dimanche 21 août HOLY MOTORS – LEOS CARAX

Mercredi 24 août PATERSON – JIM JARMUSCH

Jeudi 25 août GRAVE – JULIA DUCOURNAU

Vendredi 26 août PARASITE – BONG JOON-HO

Samedi 27 août PRETTY WOMAN – GARRY MARSHALL