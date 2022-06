Fat Boy Slim en live à Toulouse

Partager Facebook

Ce jeudi 30 juin, le Poney Club à Toulouse reçoit un pionnier de la musique electro : Fat Boy Slim.

Au coeur des années 90, un anglais prenait d’Assaut la scène musicale mondiale avec un tube: The Rockafeller Skank . Fat Boy Slim a une carrière fulgurante avec des titres incroyables comme You’ve Come a Long Way, Baby ou encore Right Here, Right Now et à travers des vidéos comme celle de Weapon of Choice où on y voit danser Christopher Walken.

Cette méga star de la scène électronique arrive donc à Toulouse ce jeudi 30 juin pour un set au Poney Club.

Réservations : https://www.facebook.com/events/475878740932770