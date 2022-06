La 21e Faites de l’Image prend place à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le vendredi 1er et samedi 2 juillet, ce sera la 21e Faites de l’image sur les hauteur du quartier Bonnefoy de Toulouse.

Curieux·ses, amateurs·trices ou cinéphiles, rêveurs·ses de tout âge ont rendez-vous les 1et et 2 juillet pour la 21e Faites de L’image à Toulouse. Le Festival s’installe dans les hauteurs du quartier Bonnefoy, autour du site des Archives municipales. Il vous suffit de suivre le Faubourg Bonnefoy, dépasser l’avenue de Lavaur et c’est là ! Autour de l’ancien réservoir d’eau de Périole, devenu Archives municipales en 1996. Le festival se déploiera dans les Archives municipales, rue du Réservoir, rue des Archives, chemin Michoun et sur le boulodrome de Bonnefoy.

Pendant deux jours, la Faites De l’Image propose une déclinaison de l’image sous toutes ses formes : de la photographie à la projection de films courts en passant par des installations audiovisuelles insolites et interactives, des concerts au casque, des ciné-concerts et des performances mêlant musique, arts graphiques et vidéo.

Projections de Courts-métrage

Cette année, quatre écrans proposeront des court-métrages pendant deux jours.

– ÉCRAN JARDIN : Dans le jardin de la maison du gardien, un cocon de verdure pour un grand écran, sous les étoiles, dédié exclusivement aux courts-métrages soigneusement sélectionné par les Vidéophages.

– L’ÉCRAN BOULODROME : des films photographiques et des diaporamas d’artistes associées au festival.

– LES VIDÉO MOMES : Dans la salle de conférences des Archives municipales, nous programmons deux séances pour le jeune public le samedi après-midi.

Un « IN DRIVE » : vous pourrez regarder des courts-métrages projetés sur le pare-brise dans et devant une 404 des années 60. Séances toutes les 20 minutes !

La programmation musicale

Vendredi – Boulodrome

20h | Apéro-concert | GINGER SPANKING [ Hot tunes & rock’n’roll music ]

22h | Concert photographique| THE THIN PLACE | Cricao

00h | Performance beat box | ICI | Qu’est-ce que tu vois ?

Samedi – Boulodrome

20h | Apéro-concert | mONSIEUr gRONDe [ Drum’s and mood electro transrock ]

22h30 | Concert dessiné | VERSANT VIVANT | Collectif Phauna

01h | Dj set | Pavlova en Party

Performance

vendredi 19h et 21h30 | Concert-expo | UNs | NEJU

samedi 21h | Documentaire sonore en live | BOUILLEUR DE CRÛ | Benoît Bories – Faïdos Sonore

Pour en savoir plus sur le reste de la programmation : https://www.lesvideophages.org/faites-de-l-image/2022/index.html