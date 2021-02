Fakear en concert le 26 octobre 2021 au Bikini, près de Toulouse

Partager Facebook

L’excellent Fakear sera en concert au Bikini, près de Toulouse, le 26 octobre 2021.

Fakear, jeune producteur à l’ascension fulgurante, s’est taillé une place de choix sur la scène électro française et internationale avec une forte identité sonore, mêlant tout en élégance post-dubstep britannique et nuances orientales. Un subtil alliage de textures qui prend tout son sens sur scène, quand l’électronique rejoint l’organique. Fakear a sorti son 3è album « Everything will grow again » en juin dernier, sur lequel il fusionne les styles avec une épaisseur nouvelle, tend des perches à Mount Kimbie, Floating Points ou Jon Hopkins et sur lequel il s’amuse des accidents sonores de ses synthés modulaires

Fakear sera le 26 octobre 2021 sur la scène du Bikini à Toulouse pour un format live audio-visuel inédit et en tournée dans toute la France, de Paris à Strasbourg, en passant par Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Montpellier et bien d’autres villes encore!

Réservations : www.bleucitron.net