Théâtre du Capitole : Nouvelle mise à jour des reports et annulations

Théâtre du Capitole est contraint de reporter ou d’annuler certaines représentations. La coproduction de Pelléas et Mélisande de Debussy (du 2 au 11 mars) est reportée à une saison ultérieure. L’hommage rendu à Déodat de Séverac (5 et 6 février), le concert des Sacqueboutiers (3 mars), ainsi que le récital de la mezzo-soprano Aude Extrémo (4 mars) sont reportés cette saison à une date ultérieure. La version de concert de l’opéra de Vivaldi, Teuzzone (14 février), ainsi que le programme regroupant La Damoiselle élue de Claude Debussy et Journal d’un disparu de Janáček (théâtre Garonne, du 15 au 21 avril) sont annulés.

Le récital du grand baryton allemand Matthias Goerne, qui devait avoir lieu le 18 janvier dernier est reporté au 2 juin. Le programme de ce récital sera communiqué ultérieurement.

Contact billetterie :

Théâtre du Capitole / Service location – BP 41408 – 31014 Toulouse Cedex 6

05 61 63 13 13 / [email protected]